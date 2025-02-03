"Аталанта" - "Болонья". Прогноз на матч Кубка Италии 4 февраля

Во вторник состоится один из самых интересных матчей Кубка Италии – "Аталанта" принимает "Болонью" в четвертьфинале. Победитель этой встречи сыграет в полуфинале против "Ювентуса" или "Эмполи".

Форма команд:

📌 "Аталанта" демонстрирует отличные результаты как в Серии A, так и на международной арене. Команда Джан Пьеро Гасперини вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а в чемпионате отстает от лидирующего "Наполи" на 7 очков. В прошлом туре "Аталанта" сыграла вничью с "Барселоной" (2:2) на выезде, что подтверждает ее высокий уровень.

📌 "Болонья" также идет неплохо, борется за медали Серии A и уже семь матчей подряд не знает поражений, включая ничьи с "Интером" (2:2) и "Ромой" (2:2). В Лиге чемпионов команда прошла основной раунд с победой над "Боруссией" Дортмунд (2:1) и ничьими с "Бенфикой" и "Спортингом".

💡 Варианты ставок:

✅ Победа "Аталанты" – кф. около 1.8

✅ Тотал больше 2,5 голов – кф. около 1.9

Матч обещает быть зрелищным, ведь обе команды находятся в хорошей форме и имеют серьезные турнирные задачи.