Хосеп Гвардиола о поражении от "Реала": "Если это происходит снова и снова, значит, я не смог найти решение"

Дата публикации: 12-02-2025 18:50

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Реала" (2:3) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, отметив, что его команда упустила хороший результат в концовке.

— Такое случалось уже много раз, и если это повторяется, значит, я пока не нашел решения, — цитирует Гвардиолу Movistar.

По его словам, в этом сезоне "Реал" выглядит сильнее. Английский клуб имел шансы на положительный исход, но допустил ошибки в решающие минуты. Гвардиола отметил, что мадридцы создали больше моментов, чем в предыдущих встречах на "Этихаде", и контролировали игру лучше, чем "Сити".

— Мы будем бороться дальше. Впереди сложные матчи, но мы отправимся в Мадрид с намерением улучшить нашу игру и добиться выхода в следующий раунд, — заключил тренер.