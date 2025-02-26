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«МЮ» может уволить скаутский персонал и закрыть офисы по всему миру

Дата публикации: 26-02-2025 01:14

Люк Эдвардс, представляющий издание «The Telegraph», информирует, что руководство «Манчестер Юнайтед» не исключает варианта с массовым увольнением скаутского персонала.

«Манкунианцы» могут отказаться от своих офисов, расположенных в различных точках мира. Под угрозой закрытия оказалось лондонское представительство, а также иностранные филиалы, включая офис в Гонконге.

«Юнайтед» продолжает работу по оптимизации бюджета. Ранее СМИ писали, что в клубе отказались от бесплатных обедов для персонала. Также на сайте «красных дьяволов» появилась информация о глобальной трансформации системы клуба, по итогам которой своей работы могут лишиться 150-200 сотрудников.

«МЮ» после 26 туров находится на 15-м месте в АПЛ, имея в своем активе 30 очков.

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