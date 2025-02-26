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Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о ситуации с контрактом Салаха

Дата публикации: 26-02-2025 01:14

Арне Слот, являющийся наставником «Ливерпуля», прокомментировал ситуацию с будущим Мохамеда Салаха в клубе.

«Если ему удастся сохранить такую же форму, то ценник на него будет лишь расти. Не показывай Салах подобного уровня игры, у клуба могли быть сомнения в новой сделке. Хочется верить, что Мохамед подпишет договор», - публикует слова нидерландца Фабрицио Романо.

Действующее соглашение «Ливерпуля» с Салахом рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне на счету 32-летнего египтянина 28 встреч в футболке «мерсисайдцев», в которых он отличился 30 раз и отдал 21 результативную передачу. Рыночный ценник на форварда равняется 55 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее сообщалось об интересе к Салаху со стороны саудовских клубов.

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