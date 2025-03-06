Луис Энрике: Это было одно из лучших выступлений "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Дата публикации: 06-03-2025 18:02

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане уступили на своем поле, несмотря на подавляющее игровое преимущество — 27 ударов против 2 у соперника.

"Это крайне несправедливый результат. Возможно, это был наш лучший матч в Лиге чемпионов. Голкипер "Ливерпуля" (Алиссон) стал их главным героем. Я горжусь своей командой, но иногда футбол бывает жесток. Теперь мы должны сосредоточиться на ответной встрече. Мы выглядели намного лучше "Ливерпуля", но итог на табло говорит сам за себя. Однако я не вижу причин для негатива — впереди еще один матч, и я сохраняю оптимизм."

Ответная игра состоится 11 марта на легендарном "Энфилде".