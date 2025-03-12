В «Динамо» рассказали, пытался ли клуб вернуть Захаряна зимой

Дата публикации: 12-03-2025 21:31

Генеральный директор «Динамо» (Москва) Павел Пивоваров пролил свет на слухи о том, что в минувшее трансферное окно «бело-голубые» пытались арендовать своего воспитанника Арсена Захаряна у «Реал Сосьедада».



Ранее Константин Генич (комментатор «Матч ТВ») рассказал о попытке «Динамо» взять Арсена в аренду до конца этого сезона.



«Наш клуб не делал официальных предложений по Захаряну», - цитирует функционера «Матч ТВ».



Напомним, российский хавбек перебрался в Испанию в 2023 году. Однако его карьера в команде из Сан-Себастьяна складывается весьма непросто. Всему виной – большое количество травм. В сезоне-24/25 на счету Захаряна 1 гол и 1 ассист в 4 встречах во всех турнирах (78 минут на поле).