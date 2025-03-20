Мануэль Нойер может вернуться в сборную Германии

Дата публикации: 20-03-2025 12:38

38-летний голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассматривается в качестве возможного кандидата на возвращение в национальную команду Германии. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, Немецкий футбольный союз (DFB) изучает этот вариант на фоне травмы основного вратаря сборной Марка-Андре тер Штегена. Голкипер "Барселоны" перенес операцию на колене в сентябре 2024 года и выбыл до конца сезона.

Напомним, что Нойер объявил о завершении карьеры в сборной в августе 2024 года. В составе национальной команды он становился чемпионом мира-2014, бронзовым призером ЧМ-2010, а также дважды выигрывал бронзу на чемпионатах Европы.