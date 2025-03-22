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«Ман Юнайтед» и «Арсенал» сразятся за одного из лучших бомбардиров Лиги 1

Дата публикации: 22-03-2025 20:48

Ресурс «Le10sport» информирует, что сразу два английских гранда хотят заполучить Джонатана Дэвида из «Лилля». Речь идет об «Арсенале» и «МЮ». Трансфер форварда может быть оформлен по окончании сезона.

Ближайшим летом канадца можно будет подписать бесплатно, поскольку его соглашение с «Лиллем» к этому моменту истечет. При таких раскладах в борьбу за него могут включиться и другие команды. Интерес к Дэвиду также есть со стороны «Боруссии» из Дортмунда и «Тоттенхэма».

Transfermarkt.de оценивает 25-летнего центрфорварда в 45 000 000 евро.

В нынешнем сезоне в активе канадца 14 голов в 24 играх Лиги 1. Он является одним из лучших снайперов чемпионата Франции. По этому показателю Дэвид уступает лишь Усману Дембеле из «ПСЖ» и Мэйсону Гринвуду из «Марселя».

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