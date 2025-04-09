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Парти рассматривает переход в «Барселону» в качестве приоритета на лето

Дата публикации: 09-04-2025 12:13

Томас Парти по истечении контракта с «Арсеналом» хочет перебраться в «Барселону». Действующее соглашение ганца с «канонирами» рассчитано до ближайшего лета. Информацией поделился ресурс «Mundo Deportivo».

Руководство «сине-гранатовых» знает о ситуации с опорником. В клубе готовы рассмотреть вариант с его подписанием. В «Барселоне» понимают, какие выгоды получит команда, испытывающая финансовые трудности, от прихода опытного футболиста в ранге свободного агента.

За «Арсенал» Парти выступает с 2020 года. «Пушкари» выкупили права на него у «Атлетико» за 50 млн евро.

В текущем сезоне на счету 31-летнего хавбека 43 игры в составе лондонцев (3 забитых мяча, 3 результативные передачи).

Transfermarkt.de оценивает Парти в 15 млн евро.

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