Парти рассматривает переход в «Барселону» в качестве приоритета на лето

Дата публикации: 09-04-2025 12:13

Томас Парти по истечении контракта с «Арсеналом» хочет перебраться в «Барселону». Действующее соглашение ганца с «канонирами» рассчитано до ближайшего лета. Информацией поделился ресурс «Mundo Deportivo».



Руководство «сине-гранатовых» знает о ситуации с опорником. В клубе готовы рассмотреть вариант с его подписанием. В «Барселоне» понимают, какие выгоды получит команда, испытывающая финансовые трудности, от прихода опытного футболиста в ранге свободного агента.



За «Арсенал» Парти выступает с 2020 года. «Пушкари» выкупили права на него у «Атлетико» за 50 млн евро.



В текущем сезоне на счету 31-летнего хавбека 43 игры в составе лондонцев (3 забитых мяча, 3 результативные передачи).



Transfermarkt.de оценивает Парти в 15 млн евро.