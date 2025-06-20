«Челси» нацелился на Кудуса

Дата публикации: 20-06-2025 23:34

«Челси» проявляет серьезный интерес к вингеру «Вест Хэм Юнайтед» Мохаммеду Кудусу. По информации СМИ, «синие» хотят заполучить ганца в обмен на одного из своих игроков, однако «молотобойцы» настаивают на трансфере с денежной компенсацией.



Согласно данным «The Guardian», в соглашении футболиста зафиксирована сумма отступных в размере 85 000 000 фунтов (99,45 млн евро). Данный пункт действует только для клубов Премьер-лиги и актуален до 10 июля. Сам Кудус открыт к переходу в стан «Челси».



В прошедшем сезоне Мохаммед отметился пятью голами и тремя ассистами в 32 матчах английского первенства. Его контракт с клубом истекает в 2028 году. Рыночный ценник на 24-летнего крайнего нападающего равняется 45 млн евро («Transfermarkt»).



Параллельно с этим стало известно, что наставник «Челси» Энцо Мареска намерен усилить центр и левый фланг атаки. Помимо Кудуса, в сфере интересов лондонцев числятся форвард Жоау Педру из «Брайтона» и вингер Джейми Гиттенс, выступающий за дортмундскую «Боруссию».