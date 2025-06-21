"Ривер Плейт" - "Монтеррей". Прогноз на матч клубного чемпионата мира 22 июня

Дата публикации: 21-06-2025 21:51

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в Пасадене состоится яркое и ожидаемое противостояние второго тура группы "E" клубного чемпионата мира. В этом матче сойдутся представители Латинской Америки — аргентинский "Ривер Плейт" и мексиканский "Монтеррей", которые по итогам первого тура по праву могут считаться "счастливчиками", удачно стартовавшими на турнире.

Оба клуба показали уверенную игру в дебютных встречах. "Ривер Плейт" начал свой путь с убедительной победы 3:1 над японским клубом "Урава Ред Даймондс". В составе аргентинцев отличились Факундо Колидио, экс-звезда "Зенита" Себастьян Дриусси, а также Максимиано Меса. Особое внимание стоит уделить Маркосу Акунье — действующему чемпиону мира в составе сборной Аргентины. Он отметился двумя результативными передачами и стал одной из ключевых фигур на поле, обеспечив команде надёжный фланг и остроту в атаке.

"Монтеррей", в свою очередь, может быть доволен ничьей 1:1 в матче против миланского "Интера" — финалиста последней Лиги чемпионов. Учитывая статус соперника, результат можно считать успешным. Гол мексиканцам принёс легендарный защитник Серхио Рамос, многолетний лидер "Реала" и сборной Испании. "Интер", несмотря на определённое игровое преимущество, сумел ответить лишь точным ударом Лаутаро Мартинеса — ещё одного чемпиона мира из аргентинской сборной, где он, к слову, выступал как раз вместе с Маркосом Акуньей.

Таким образом, предстоящая встреча обещает быть напряжённой, эмоциональной и зрелищной. Обе команды демонстрируют зрелый и сбалансированный футбол, обладают звёздными исполнителями и нацелены на выход в плей-офф. Аргентинцы будут стремиться развить успех и закрепиться на первом месте в группе, тогда как мексиканцы попытаются подтвердить, что ничья с "Интером" была не случайностью.

С учётом атакующего потенциала обеих команд, их уверенного старта и индивидуального класса исполнителей, мы предлагаем два варианта ставок. Первый — тотал голов больше 2,5 (коэффициент около 2.00), учитывая, что "Ривер" уже забил три мяча в первом туре, а "Монтеррей" показал способность реализовывать свои моменты даже против сильнейшего соперника. Второй вариант — обе команды забьют (коэффициент около 1.80), ведь в составах присутствуют опытные и мастеровитые игроки, способные взломать любую оборону.

Иными словами, матч "Ривер Плейт" — "Монтеррей" вполне может стать одним из самых зрелищных на этой стадии турнира.