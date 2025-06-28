"Палмейрас" - "Ботафого". Прогноз на матч клубного чемпионата мира 28 июня

Дата публикации: 28-06-2025 15:08

Плей-офф клубного чемпионата мира стартует с настоящего латиноамериканского дерби — в Филадельфии на поле выйдут два бразильских гранда: "Палмейрас" и "Ботафого". Обе команды, представляющие Бразилию, преодолели групповую стадию, оставив за бортом такие клубы, как "Порту" и мадридский "Атлетико", и теперь выяснят между собой, кто продолжит борьбу за трофей и встретится в 1/4 финала с победителем пары "Бенфика" — "Челси".

Интересно, что все четыре представителя Бразилии, участвовавшие в этом розыгрыше КЧМ, добрались до стадии плей-офф. Это говорит о высоком уровне клубного футбола в стране и добавляет интриги в грядущее противостояние. "Палмейрас" стал победителем группы "А", где начал с нулевой ничьей с "Порту", затем выдал зрелищный камбэк против "Интера Майами", отыгравшись с 0:2 до 2:2 в заключительные 10 минут встречи, и завершил групповой этап уверенной победой над египетским "Аль-Ахли" (2:0), продемонстрировав стабильность и умение адаптироваться по ходу матча.

"Ботафого", в свою очередь, вышел из группы "В", заняв второе место. Команда одолела американский "Сиэтл Саундерс" (2:1) и европейского гиганта "ПСЖ" (1:0), но уступила "Атлетико" (0:1). Тем не менее, по дополнительным показателям обошла испанцев, набрав одинаковое количество очков. Таким образом, "Ботафого" продемонстрировал не только боевой характер, но и умение справляться с фаворитами.

Дополнительную интригу противостоянию придает тренерская дуэль между двумя португальскими специалистами. "Палмейрас" возглавляет Абел Феррейра, добившийся с командой значительных успехов за последние годы, включая победы в Кубке Либертадорес. А у руля "Ботафого" стоит его соотечественник Ренату Пайва, который постепенно выстраивает конкурентоспособную команду, способную навязать борьбу любому сопернику.

Судя по всему, матч обещает быть насыщенным с точки зрения эмоций, плотности борьбы и количества опасных моментов. Оба клуба умеют атаковать, имеют ярких исполнителей в передней линии и часто действуют в высоком темпе. Однако в плане игрового баланса и опыта игры на решающих стадиях преимущество, по мнению экспертов, находится на стороне "Палмейраса".

Учитывая стабильные выступления команды Абела Феррейры и более вариативный состав, аналитики склонны считать "Палмейрас" фаворитом встречи. Тем не менее, "Ботафого" не из тех команд, кто легко уступает — матч вполне может получиться упорным, с голами с обеих сторон.

Наши прогнозы на матч следующие. Во-первых, ставим на общий тотал мячей больше 2 — коэффициент около 1.90, что выглядит оправданно с учетом атакующего потенциала обеих сторон. Во-вторых, более вероятным участником 1/4 финала видится "Палмейрас" — коэффициент на их проход составляет примерно 1.70.