Футболист мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала успешно перенес операцию

Дата публикации: 08-07-2025 12:35

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала перенёс серьёзную травму в матче клубного чемпионата мира против «Пари Сен-Жермен». Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, футболист успешно прошёл операцию после перелома малоберцовой кости и вывиха голеностопа. В ближайшие месяцы он не сможет выйти на поле, но уже во вторник начнёт первую фазу реабилитации.

Инцидент произошёл в субботнем поединке, который проходил в Атланте (США). Встреча между «Баварией» и ПСЖ завершилась победой французского клуба со счётом 2:0. В концовке первого тайма произошёл момент, ставший роковым для Мусиалы: вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма в попытке отбить мяч бросился в ноги атакующего игрока и врезался в него в штрафной площади. При столкновении нога Мусиалы подвернулась под неестественным углом. Сразу стало ясно, что повреждение серьёзное: игрока унесли с поля на носилках, а Доннарумма, заметив последствия столкновения, не смог сдержать эмоций и расплакался прямо на поле.

Позже медики диагностировали перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки — повреждение, которое требует хирургического вмешательства. Операция прошла успешно, и теперь молодого полузащитника ждёт длительный восстановительный процесс. В заявлении «Баварии» подчёркивается, что Мусиала приступит к восстановительным процедурам уже через несколько дней, но его возвращение в строй ожидается не раньше конца осени.

22-летний Джамал Мусиала является одним из ключевых игроков мюнхенского клуба. В сезоне-2024/25 он провёл 44 матча во всех турнирах, забив 21 мяч и став одним из главных созидателей атак команды. Его отсутствие станет серьёзной потерей для «Баварии» на заключительной стадии клубного ЧМ и в начале нового клубного сезона.

Немецкие болельщики и тренерский штаб команды выражают поддержку футболисту, отмечая его силу духа и профессионализм. Несмотря на юный возраст, Мусиала давно зарекомендовал себя как один из самых перспективных игроков Европы и важнейший элемент атакующей игры «Баварии». Ожидается, что медицинский штаб клуба сделает всё возможное, чтобы восстановление прошло максимально эффективно и безопасно.

Пока же немецкому гранду предстоит искать варианты замены на позиции Мусиалы. Впереди — решающие матчи клубного чемпионата мира и подготовка к новому сезону, а участие Джамала в этих событиях, к сожалению, исключено.