Александр Усик - Даниэль Дюбуа: прогноз на бой 20 июля 2025 года, разбор и лучшие ставки

Дата публикации: 19-07-2025 15:23





20 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится один из самых ожидаемых боёв года — реванш между абсолютным чемпионом в тяжёлом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Начало главного события вечера — ориентировочно в 00:00 по московскому времени.

Это вторая встреча бойцов: в первом поединке, прошедшем в августе 2023 года, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Тем не менее, тот бой запомнился спорным эпизодом в четвёртом раунде, когда Дюбуа отправил украинца на настил ударом по корпусу, который судьи сочли ударом ниже пояса. Этот момент до сих пор вызывает дискуссии в мире бокса: кто-то считает, что британец тогда был в шаге от сенсации, другие убеждены — Усик всё контролировал.

💪 Александр Усик (23-0, 14 KO) — Украина

С тех пор Усик лишь укрепил свою позицию в мировом боксе. В 2024 году он дважды победил Тайсона Фьюри: сперва раздельным, затем единогласным решением судей. Эти победы сделали его абсолютным чемпионом, хотя позже титул IBF был у него отобран по техническим причинам. Именно этот пояс теперь принадлежит Дюбуа, и именно он вновь поставлен на кон.

Усик — это сочетание интеллектуального бокса, выносливости и тактической гибкости. Его стиль — работа на дистанции, резкие перемещения, постоянный прессинг с расчетом на изнурение оппонента. Несмотря на возраст (38 лет), он находится в отличной форме, а его боксерский IQ продолжает удивлять. Единственное, что вызывает вопросы — это частота нокаутов: за последние 14 боёв лишь дважды он побеждал досрочно.

Интересный факт: из 23 побед Усика 14 были нокаутом, однако после 2019 года только один из них (бой с Дюбуа) закончился досрочно.

🥊 Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) — Великобритания

Дюбуа заметно прибавил с момента их первой встречи. После поражения от Усика он провёл отличные бои, нокаутировав Филипа Хрговича и Энтони Джошуа. Его габариты — 196 см роста и такой же размах рук, как у Усика (198 см) — делают его опасным противником. Но главное оружие Дюбуа — это тяжёлый удар, которым он может закончить бой в любую секунду.

Он стал более собранным, лучше держит удар, а его уверенность заметно возросла. Теперь он не просто претендент — он полноценный чемпион с амбициями и опытом. Однако всё ещё остаётся вопрос: сможет ли он найти ключ к стилю Усика, который ломал даже самых элитных тяжеловесов?

🔎 Прогноз на бой Усик — Дюбуа 20 июля

Учитывая предыдущую встречу и текущую форму обоих боксёров, фаворитом остаётся Усик. Его техническое превосходство, выносливость, опыт и умение адаптироваться в бою — всё это играет ему на руку. Тем не менее, недооценивать Дюбуа нельзя: его ударная мощь — угроза, которая может поставить точку в любую минуту.

💡 Варианты ставок:

Победа Усика по очкам — около 2.20 . Наиболее вероятный исход, учитывая прошлые бои украинца.

Победа Усика + тотал больше 8.5 раундов — коэффициент 1.85 . Александр, скорее всего, будет изматывать соперника, как обычно.

Тотал раундов больше 9.5 — коэффициент 1.70 . Бой может дойти до финального гонга, как большинство последних у Усика.

Победа Дюбуа нокаутом — коэффициент до 5.00, как ставка на сенсацию для рискованных игроков.

⚖️ Вывод

Усик остаётся логичным фаворитом: его техника, опыт и психологическая устойчивость делают его крайне неудобным соперником. Дюбуа стал опаснее, но пока не доказал, что способен переиграть топового бойца в стратегической дуэли. Ожидается затяжной бой, где многое решит не сила, а интеллект.

Итоговый прогноз: победа Александра Усика по очкам или техническим решением.