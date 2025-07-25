«Ньюкасл» определился с заменой для Исака, интересующего «Ливерпуль»

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

«Ньюкасл Юнайтед» рассматривает возможность усиления атаки за счет форварда «Лейпцига». Речь идет о Беньямине Шешко. Именно его «сороки» попытаются заполучить в случае ухода Александера Исака.



Согласно «Sky Sports», руководство клуба АПЛ уже изучило условия возможного трансфера 22-летнего словенца.



«Ливерпуль» остается единственным серьезным претендентом на шведского бомбардира. Однако «Ньюкасл» пока не хочет расставаться с Исаком и оценивает его в 150 млн фунтов стерлингов (~ € 172,5 млн).



Отмечается, что на неделе Шешко отказался от перехода в неназванный саудовский клуб.



В прошедшем сезоне словенец записал на свой счет 21 мяч и 6 ассистов в 45 поединках. Беньямин связан контрактом с «РБ Лейпциг» до 30.06.2029. Рыночная стоимость нападающего – € 70 млн.