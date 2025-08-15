Итальянский 18-летний защитник Джованни Леони присоединится к "Ливерпулю".

Дата публикации: 15-08-2025 10:49

18-летний итальянский защитник Джованни Леони будет играть за "Ливерпуль". Клубы достигли соглашения по трансферу, и "красные" заплатят 35 миллионов евро за молодого игрока, сообщает известный журналист Фабрицио Романо. Сделка также включает в себя оговорку о проценте, который "Парма" получит в случае дальнейшей перепродажи футболиста.

Леони — один из самых перспективных и талантливых центральных защитников своего поколения. В прошлом сезоне он дебютировал в серии А, выступая за "Парму", и успел провести 17 матчей в чемпионате Италии. Кроме того, молодой футболист отметился и забитым голом. Эти достижения привлекли внимание европейских топ-клубов, и "Ливерпуль" оказался одним из них, предложив оптимальные условия для сделки.

Джованни Леони — это игрок, на которого возлагают большие надежды. Он славится своей способностью читать игру, быстрым принятием решений и крепкой физической подготовкой, что делает его отличным защитником как в обороне, так и при выходах в атаку. Несмотря на свою молодость, он уже продемонстрировал уверенность в матчах серии А и показал хорошие результаты, что подтверждает его потенциал на высоком уровне.

Теперь Леони перейдет в "Ливерпуль", где ему предстоит продолжить развитие в одном из сильнейших клубов Европы. Перспектива играть под руководством Юргена Клоппа, который славится своей способностью развивать молодых футболистов, даст итальянцу отличные шансы на прогресс. Ливерпуль рассчитывает, что в будущем Леони станет важной частью их оборонительной линии.

Таким образом, переход Джованни Леони в "Ливерпуль" — это не только значительная инвестиция в будущее клуба, но и подтверждение того, что молодежь в современном футболе становится все более важным элементом для достижения успеха на высшем уровне.