Дембеле обсуждает с «ПСЖ» повышение зарплаты после получения «Золотого мяча»

Дата публикации: 15-10-2025 14:31

Французский нападающий и звезда «ПСЖ» Усман Дембеле обратился к руководству клуба с просьбой повысить зарплату и улучшить условия контракта после завоевания престижной награды «Золотой мяч» в 2025 году. Как сообщает авторитетное издание L’Équipe, именно этот индивидуальный успех стал поводом для начала новых переговоров между игроком и руководством парижан.

На сегодняшний день продолжаются обсуждения между спортивным советником «ПСЖ» Луишем Кампушем и агентом нападающего Муссой Сиссоко. Клуб намерен сохранить ключевого форварда в команде, при этом подчеркивая, что личные достижения Дембеле стали возможны благодаря слаженной работе всего коллектива. Сейчас, согласно контракту, бывший футболист «Барселоны» получает ежегодно €18 миллионов до уплаты налогов, однако с учётом последних успехов форвард настаивает на пересмотре условий и увеличении оклада.

В прошедшем сезоне Усман Дембеле провёл на поле 53 игры во всех турнирах, где забил 35 голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с «Пари Сен-Жермен» он добился значительных побед, став обладателем титулов Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка Франции и Суперкубка страны. Руководство клуба с оптимизмом смотрит на возможность продления сотрудничества с одним из своих лидеров, учитывая его вклад в успехи команды.