Александр Дюков уверен, что Россия бы отобралась на ЧМ и Евро, если бы не отстранение

Дата публикации: 16-10-2025 18:22

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал текущий уровень игры национальной сборной России. Он отметил, что команда демонстрирует достойный футбол, и выразил уверенность в том, что сборная вполне могла бы успешно пройти квалификацию на чемпионат мира и чемпионат Европы, если бы не была отстранена международными футбольными организациями.

«Я вижу, что у нас сейчас сформировалась по-настоящему конкурентоспособная сборная. Если бы Россия получила возможность принимать участие в отборочных циклах к мировому и европейскому первенствам, я убеждён, что команда преодолела бы квалификационный барьер и достойно выступила бы на этих турнирах», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

В октябре этого года российская сборная провела два товарищеских матча, продолжающих её подготовку в условиях международной изоляции. 10 октября команда под руководством Валерия Карпина уверенно обыграла сборную Ирана со счётом 2:1, а уже 14 октября одержала сухую победу над Боливией — 3:0. Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года. Такое решение непосредственно повлияло на развитие сборной, однако, несмотря на ограничения, команда продолжает демонстрировать высокий уровень игры и желание вернуться на мировую арену.