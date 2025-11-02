Витория потерпела разгромное поражение от Бенфики в 10-м туре

Дата публикации: 02-11-2025 01:41

1 ноября в рамках десятого тура чемпионата Португалии столичная команда «Бенфика» отправилась в гости к клубу «Витория» из Гимарайнша.

Встреча прошла на стадионе «Эштадиу Д. Афонсу Энрикеш», расположенном в городе Гимарайнш.

«Бенфика» уверенно победила со счетом 3:0, забив два из трёх мячей в тот момент, когда соперник играл в меньшинстве. Эта победа стала важным шагом для «орлов» в чемпионате.

Отличный матч провёл вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который сохранил ворота в неприкосновенности. Другой украинский футболист в составе «орлов» — Георгий Судаков — вышел на поле только в первом тайме, но не смог отличиться результативными действиями.

Таким образом, «Бенфика» продолжает уверенно набирать очки и демонстрировать высокий уровень игры, укрепляя свои позиции в турнирной таблице португальского чемпионата.



