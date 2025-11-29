Луис Энрике о красной карточке Эрнандеса в игре с «Тоттенхэмом»: «Кому такое может понравиться?»

Дата публикации: 29-11-2025 18:08

Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мнением по поводу удаления своего подопечного, защитника Лукаса Эрнандеса, в концовке матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где их соперником был английский «Тоттенхэм». Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу парижан, однако на 88-й минуте французский защитник совершил грубое нарушение: он ударил локтем по лицу атакующего полузащитника гостей, бывшего игрока ПСЖ, Хави Симонса. После просмотра видеоповтора VAR главный арбитр незамедлительно показал Эрнандесу прямую красную карточку, оставив его команду в меньшинстве в самом конце встречи.

«Что я могу сказать о красной карточке Лукаса Эрнандеса? Кому может понравиться подобное? Это уже не первый такой эпизод, что необычно, ведь в футболе такие моменты не должны происходить. Мы обязательно обсудим произошедшее с игроком и поясним ему, насколько такие действия опасны для команды и для него лично.

Я убежден, что Лукасу не хотелось зла, я отлично его знаю и могу подтвердить, что он не преследовал злых целей. Однако важно учиться сдерживать свои эмоции и контролировать себя на поле» - приводит слова наставника издание Canal+.