Букмекеры назвали фаворитов РПЛ перед зимней паузой

Дата публикации: 12-12-2025 13:20

 

РПЛ уходит на зимнюю паузу и вернется только в конце февраля, а интрига в борьбе за чемпионство остается максимально плотной. Перед перерывом букмекеры обновили коэффициенты на победу в турнире и обозначили круг фаворитов, опираясь на текущее положение команд в таблице и их форму на дистанции. Если вы хотите узнать, у кого из участников больше всего шансов на титул в этом сезоне, переходите на Олимп com и получайте лучшие коэффициенты на чемпионат России.

Фавориты и их положение в таблице

Лидером первой части сезона стал «Краснодар». Команда лидирует в турнирной таблице с 40 очками и минимальным отрывом от преследователей. Букмекеры осторожны в оценках: коэффициент 4.00 на чемпионство указывает на высокие шансы, но и на то, что конкуренты по-прежнему рядом. Фаворитом текущего сезона все еще остается «Зенит», который отстает от «быков» всего на одно очко. Петербуржский клуб часто набирает обороты к весне — коэффициент 1.90 как раз показывает, что аналитики ожидают от подопечных Сергея Семака мощный рывок после перерыва.

В чемпионской гонке остаются и московские команды. «Локомотив» завершил первую половину сезона на третьем месте, набрав 37 очков, и получил коэффициент 9.00. Это отражает устойчивую форму команды и ее способность навязать борьбу. Чуть ниже котируется ЦСКА — 8.00. При этом «армейцы» идут четвертыми с 36 очками и заметно колеблются по результатам, что и снижает доверие букмекеров.

Темные лошадки

Главным открытием этого сезона стала «Балтика». Несмотря на статус новичка и нестабильную игру, команда завершает 2025 год на пятом месте с 35 очками. Коэффициент 40.00 делает калининградцев скорее авантюрным вариантом, но их положение в таблице говорит, что они способны цепляться за верхнюю часть. Кроме того, «балтийцы» очень достойно показали себя в матчах с топами — в этом сезоне команда делила очки с «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром», а также побеждала «Спартак».

«Спартак» же, напротив, выступает хуже ожиданий и идет шестым, но при этом получил коэффициент 50.00. Отрыв красно-белых лидеров уже значительный, а их форма нестабильна, что и отражается в котировках букмекеров.

Аутсайдеры и претенденты на вылет

На противоположном конце турнирной таблицы ситуация значительно яснее. «Пари НН» идет четырнадцатым и борется за выживание — команда имеет всего 14 очков и одни из худших показателей в атаке. «Оренбург» находится на пятнадцатой строчке (12 очков), регулярно допускает ошибки в обороне и пока не показывает ресурса для выхода из кризиса. Замыкает таблицу «Сочи» — 9 очков, худшая разница мячей и серия поражений. Эти три команды объективно выглядят главными претендентами на вылет по итогам сезона, если не произойдет радикальных изменений после возобновления чемпионата.

