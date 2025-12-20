Тьяго Силва на пороге перехода в португальский клуб

Дата публикации: 20-12-2025 16:50

Бразильский защитник Тьяго Силва может вскоре вернуться в европейский футбол. Сейчас футболист активно ведет переговоры с португальским клубом «Порту» о подписании контракта, который рассчитан до июня 2026 года. В соглашении также может быть предусмотрена опция продления на один сезон - до лета 2027 года. Такой информацией поделился известный спортивный журналист и инсайдер Николо Скира в своем аккаунте в соцсети Х.

Напомним, что ранее Тьяго Силва завершил свои выступления за бразильский клуб «Флуминенсе», став свободным агентом. За все время, проведенное в составе этой команды, опытный защитник сыграл 212 матчей, забил 19 голов и долгое время носил капитанскую повязку. Играя за «Флуминенсе», Силва стал обладателем Кубка Бразилии в 2007 году, а также заработал признание болельщиков благодаря своей надежной игре в обороне и лидерским качествам. Его вклад в успехи клуба отмечают как эксперты, так и фанаты.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Тьяго Силвы на сегодняшний день оценивается в €600 тысяч.