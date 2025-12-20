ФИФА запретила «Аль-Насру», клубу Роналду, регистрировать новых игроков

Дата публикации: 20-12-2025 16:55

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела запрет для саудовского клуба «Аль-Наср» на регистрацию новых игроков. Такая мера, сообщает официальный сайт организации, связана с нарушением клубом своих финансовых обязательств.

По сведениям издания Mundo Deportivo, причина введения санкций заключается в непогашенной задолженности перед английским футбольным клубом «Манчестер Сити». Претензии возникли из-за перехода центрального защитника Эмерика Лапорта в «Аль-Наср» в 2023 году. Саудовский клуб до сих пор не перечислил «Манчестер Сити» требуемую сумму около 9 миллионов евро. Оплата должна была быть произведена не позднее 31 августа, но этого так и не произошло, из-за чего и последовало вмешательство ФИФА.

Стоит отметить, что прошлой осенью Лапорт уже покинул саудовскую команду и подписал контракт с испанским «Атлетиком» из Бильбао. Таким образом, ситуация с долгом усложнила положение «Аль-Насра» на трансферном рынке и может повлиять на дальнейшее укрепление состава.

В составе клуба по-прежнему играет обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду, который перешёл в «Аль-Наср» в 2022 году и стал одной из главных звезд лиги.