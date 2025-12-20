«Барселона» постепенно пересматривает своё отношение к возможному переходу Рашфорда

Дата публикации: 20-12-2025 16:59

«Барселона» постепенно меняет свое мнение о будущем крайнего нападающего Маркуса Рашфорда, который выступает за каталонский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Как сообщает издание Mundo Deportivo, руководство испанской команды теперь серьезно рассматривает вариант выкупа талантливого футболиста по завершении нынешнего сезона.

Согласно информации источника, главный тренер Ханс-Дитер Флик особенно ценит универсализм англичанина - Маркус способен эффективно действовать как на правом, так и на левом фланге атаки, а также закрывать позицию центрального форварда. Кроме этого, отмечаются такие сильные качества игрока, как постоянное давление на защиту соперника, умение совершать дальние удары, создавать опасные моменты для партнеров и выполнять качественные результативные передачи.

Журналисты подчеркивают, что если «Барселона» все-таки решится сделать полноценный трансфер 28-летнего нападающего, то клубу придется заплатить € 30 млн за выкуп контракта у «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что еще недавно СМИ писали, что каталонцы не планируют подписывать Рашфорда на постоянной основе, однако отличные результаты игрока за последние месяцы изменили подход руководства.

В текущем сезоне футболист уже принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отметившись семью голами и 11 голевыми передачами. Однако действующий контракт Маркуса с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2028 года, и чтобы убедить английский клуб отпустить свою звезду, «Барсе», вероятно, придется вести переговоры. По данным авторитетного портала Transfermarkt, оценочная рыночная стоимость форварда составляет € 40 млн, что еще раз подтверждает высокий класс и востребованность игрока на европейском рынке.