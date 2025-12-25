YouTube-канал Ламина Ямала из «Барселоны» собрал миллион подписчиков всего за два дня

Дата публикации: 25-12-2025 01:19

YouTube-канал флангового нападающего "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля набрал впечатляющий 1 миллион подписчиков всего за два дня. Футболист создал свой канал 22 декабря. Уже сейчас на странице выложено одно большое видео длительностью 11 минут, где Ямаль проводит экскурсию по своему дому, а также три коротких видеоролика в формате шортс. Рост популярности испанского вингера ощутим не только на футбольном поле, но и в цифровом пространстве.

Ламин Ямаль был включён в основной состав "Барселоны" в апреле 2023 года и сразу привлёк к себе внимание своими результативными действиями. В этом сезоне, несмотря на юный возраст (футболисту только 18 лет), он успел провести за сине-гранатовых 14 матчей в испанской Ла Лиге. На его счету уже семь голов и столько же результативных передач, что свидетельствует о его высокой эффективности и таланте.

В октябре этого года Ямаль удостоился почётного признания - он был признан лучшим футболистом мира по версии авторитетного британского журнала FourFourTwo, заняв первое место в рейтинге сотни лучших игроков. Таким образом, Ламин Ямаль продолжает завоёвывать сердца болельщиков и доказывает свой уровень как на поле, так и за его пределами.