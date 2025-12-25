Главный тренер «Барселоны» Флик подвёл итоги 2025 года и поделился целями команды на следующий сезон

Дата публикации: 25-12-2025 18:27

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими впечатлениями о прошедшем 2025 году и рассказал о целях клуба на будущий 2026 год.

«Этот год был по-настоящему особенным и плодотворным для меня, моего тренерского штаба, игроков, сотрудников и всех болельщиков клуба. Ощущения, которые я испытываю, находясь в Барселоне, просто невероятные. Я искренне рад за нашу команду и горд тем, что мы вместе сумели многого достичь за такой короткий срок. Хотя результаты этого года можно считать отличными, это уже в прошлом, а впереди у нас новые задачи. Мы собираемся продолжать работать с полной отдачей для того, чтобы добиться не меньших успехов в будущем и порадовать наших поклонников. Трофеи прошлого сезона - это наша достойная история, но мы должны смотреть только вперёд и быть готовы к новым вызовам. Именно этого мы и добиваемся», - приводит слова Флика издание Mundo Deportivo.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик стал главным тренером «Барселоны» летом 2024 года. С того времени команда под его руководством выиграла чемпионат Испании, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны. В настоящий момент контракт Флика с каталонским клубом рассчитан до июня 2027 года.