Эрлинг Холанд в образе Санта-Клауса устроил предновогоднее турне по домам Манчестера

Дата публикации: 25-12-2025 18:32

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд прошёлся по домам жителей Манчестера, чтобы поздравить маленьких фанатов клуба с наступающими праздниками, облачённый в костюм Санта-Клауса. Форвард хотел остаться неузнанным, спрятаться за фальшивой седой бородой и праздничным нарядом, но большинство ребят всё равно узнали любимого игрока по его характерной улыбке, из-за которой Холанд давно стал кумиром болельщиков.

Позже футболист поделился забавным снимком в образе Санты на своей странице в социальной сети Х, сопроводив фотографию подписью: "Мы здесь, чтобы подарить немного рождественской радости". Этот жест снова продемонстрировал тёплое отношение спортсмена к поклонникам и его желание порадовать детей даже вне футбольного поля.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провёл за Манчестер Сити 17 матчей в чемпионате Англии, в которых отличился 19 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Кроме того, в Лиге чемпионов форвард провёл шесть встреч и сумел забить шесть голов, подтверждая статус одного из лучших нападающих современности.