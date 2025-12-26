Лебёф: меня осуждают за высказывания о Роналду, но я напоминаю - у меня есть титул чемпиона мира, а у него нет

Дата публикации: 26-12-2025 12:37

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф поделился своим мнением о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду, который, несмотря на свой возраст, может принять участие в чемпионате мира 2026 года.

По словам Лебёфа, победа на мировом первенстве способна кардинально повлиять на восприятие игрока и его достижения. "Правда в том, что победа на чемпионате мира меняет многое в карьере. Иногда я критиковал Роналду за его поступки на поле или вне его, и за это меня часто упрекали поклонники Криштиану. Меня спрашивали - 'А чего ты сам добился в жизни?'. Отвечаю просто - 'Я выиграл чемпионат мира, а он нет'. Это лаконичный и честный ответ, который всегда работает", - заявил Лебёф.

Он также подчеркнул, что Роналду действительно добился гораздо большего, чем он сам, и по праву считается выдающимся футболистом современности, однако трофей чемпионата мира имеет для игрока особую ценность. По его мнению, эта победа может стать финальной точкой в легендарной карьере португальца, особенно если учесть, что в свое время Лионель Месси уже выиграл мундиаль, и для Криштиану это могло бы стать важной целью.

"Это чем-то напоминает атмосферу чемпионата мира 2022 года, когда все внимание было приковано к Месси. Я искренне надеюсь, что в 2026 году такая же атмосфера сложится вокруг Роналду, и этот турнир станет для него особенным. Было бы невероятно, если бы Криштиану смог привести свою сборную к победе на чемпионате мира. У Португалии сейчас действительно отличная команда, и у них есть все шансы на успех", - добавил Лебёф в интервью порталу Goal.

Напомним, что Франк Лебёф стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 1998 году и хорошо знает, что такое триумф на подобном уровне.