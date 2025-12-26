Эдуард Мор высказал мнение о шансах «Милана» и «Интера» в нынешнем сезоне Серии А

Дата публикации: 26-12-2025 12:38

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился своим мнением о ситуации в чемпионате Италии, в частности, оценил текущее состояние «Милана» и «Интера» в Серии А.

По словам Эдуарда Мора, на сегодняшний день «Милан» занимает второе место во многом благодаря отличной игре Модрича. Хавбек своей игрой привлекает внимание к матчам клуба и не теряет мотивации даже в непростых играх. Каждый матч с участием «Милана» становится особенным благодаря его участию. Мор отметил, что «Милан» в этом сезоне показывает сбалансированный и уверенный футбол.

Что касается «Интера», по мнению бывшего спортсмена, клуб способен существенно усилить свои позиции по ходу чемпионата. Мор особо выделил работу тренера Киву, подчеркнув, что наставник сумел выстроить непростую тактическую игру и сделал состав более гибким в зависимости от соперника. Благодаря этим изменениям команда обрела дополнительную вариативность и лучше адаптируется к различным ситуациям на поле. Эксперт считает, что в дальнейшем преимущество «Интера» в турнирной таблице будет только возрастать.

На данный момент, после пятнадцати туров, «Интер» лидирует в Серии А, заработав 33 очка, и занимает первое место. «Милан» располагается на второй строке, уступая лидеру всего одно очко. Болельщиков впереди ожидает яркая борьба между этими грандами итальянского футбола, что делает чемпионат еще более захватывающим.