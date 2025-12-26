Названы имена турецких футболистов, задержанных по обвинению в незаконных ставках

Дата публикации: 26-12-2025 12:44

В турецких СМИ были раскрыты имена и фамилии футболистов, задержанных по подозрению в участии в схеме незаконных ставок. Ранее стало известно, что по данному делу сотрудники полиции арестовали в общей сложности 26 человек.

Согласно информации, опубликованной TRT Haber, среди задержанных оказались следующие футболисты: Бахаттин Берке Демирджан, Догукан Чинар, Эргюн Назлы, Эйюп Кан Темиз, Фуркан Демир, Гекхан Пайал, Хамит Байрактар, Хусейн Айбарс Тюфекчи, Ибрагим Йылмаз, Илке Танкул, Исмаил Каракаш, Мерт Акташ и Туфан Келлечи. Как отмечает издание, расследование этого дела получило широкий общественный резонанс в Турции и обрело масштабное освещение в прессе.

Напомним, что в прошлом месяце президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу сообщил, что в результате деятельности этой преступной организации из страны было нелегально вывезено более 50 миллиардов долларов. По его словам, подобные дела подрывают доверие к национальному спорту и требуют решительных мер со стороны правоохранительных органов. Расследование продолжается, а власти обещают принять все необходимые меры для борьбы с незаконными ставками и защиты целостности футбола в Турции.