Ангола – Зимбабве. Прогноз на матч Кубка африканских наций 2025

Дата публикации: 26-12-2025 12:57

26 декабря на стадионе Стад де Маракеш состоится матч второго тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором встретятся национальные сборные Анголы и Зимбабве. Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Сборная Анголы пока проявляет себя очень сдержанно. В настоящее время команда испытывает трудности, и эта тенденция сохраняется у нынешнего поколения игроков. На последнем Чемпионате Африки этим летом ангольцы смогли добиться только одной победы — над Замбией, при этом сыграв вничью с командой Кении. Остальные же матчи завершились поражениями, и сборная не сумела пройти в следующий этап турнира. В отборочном цикле к чемпионату мира команда преимущественно сводила матчи к ничьей — из десяти игр шесть закончились вничью, два раза они потерпели поражение и два раза одержали победу, из-за чего даже не претендовали на место в верхней части таблицы.

На текущем Кубке Африканских Наций ангольцы начали групповой этап матчем с одним из фаворитов группы – сборной Южно-Африканской Республики. В первой половине встречи подопечные тренера Настикса сумели отыграться после пропущенного гола, и первый тайм завершился с ничейным счётом 1:1. Однако во втором тайме южноафриканцы забили ещё один мяч, и ангольцы уже не смогли ответить на этот вызов, уступив сопернику и стартовав на турнире с поражения.

Что касается сборной Зимбабве, то она, к сожалению, не выглядит намного сильнее своего скромного противника. В прошлом команда не сумела квалифицироваться на чемпионат Африки, уступив осенью прошлого года в отборочном матче сборной Эсватини. Кроме того, в отборе на чемпионат мира зимбабвийцы заняли последнее место в своей группе, проиграв большую часть матчей: из десяти игр команда не смогла одержать ни одной победы, при этом пять раз сыграла вничью и пять раз проиграла.

В рамках Кубка Африканских Наций Зимбабве сегодняшним соперником была сборная Египта. В этом матче аутсайдеры вполне достойно выступили: именно они первыми открыли счёт на 20-й минуте и держались впереди вплоть до середины второго тайма. Однако в последние 30 минут соперник включил своих лидеров. На 64-й минуте Мармуш сравнял результат, а уже в добавленное время, на 90+ минуте, Салах принес победу Египту, принеся зимбабвийцам горькое поражение.

Статистика личных встреч

В период с 2005 по 2012 год Зимбабве одержало три победы подряд над Анголой. Тем не менее, в последней встрече, которая проходила на поле Анголы, хозяева уверенно выиграли со счётом 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Зимбабве сможет добыть хотя бы одно очко в противостоянии с Анголой уже со второй попытки. Ангольцы осознают необходимость максимально набирать очки в этом матче, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Учитывая это, можно предположить, что именно Ангола одержит победу – коэффициент на их успех равен 1,75.

Таким образом, встреча обещает быть напряженной и довольно равной, однако опыт и мотивация могут сыграть решающую роль в пользу ангольской команды. Для Зимбабве же крайне важно использовать каждую возможность для улучшения своего положения в группе, несмотря на неудачи в предыдущих матчах. Болельщикам стоит ожидать интересную игру с динамичным развитием событий, в которой ни одна из команд не захочет уступать.