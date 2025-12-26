Дата публикации: 26-12-2025 12:59

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков может в ближайшее время сменить клуб внутри Ла Лиги.

Согласно информации из испанских источников, 28-летний вингер находится в поле интересов "Вильярреала", который сейчас занимает четвёртое место в чемпионате Испании и стремится укрепить команду для борьбы за высокие позиции. Обозреватель Nekodeportes Алехандро Карретеро подчеркнул универсальность Цыганкова, отметив его сильную левую ногу, умение смещаться в центральную зону и хорошее понимание игры.

В нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 11 матчах за "Жирону", где забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. По предварительной оценке, рыночная стоимость игрока примерно составляет 14 миллионов евро.

Стоит отметить, что Виктор Цыганков давно зарекомендовал себя как важный игрок с атакующими навыками и хорошей техникой, что делает его привлекательным вариантом для команд, стремящихся повысить атакующую мощь. Его опыт выступлений на высоком уровне и способность адаптироваться к разным позициям могут стать весомыми преимуществами для "Вильярреала" в их борьбе за медали национального первенства.