Испанский клуб проявил интерес к трансферу Лунина

Дата публикации: 27-12-2025 01:59

Клуб «Вильярреал» проявляет интерес к украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

Согласно источнику, «желтая субмарина» уже направила официальный запрос о трансфере 26-летнего вратаря.

Отмечается, что Лунин полностью соответствует требованиям, которые предъявляет главный тренер «Вильярреала» Марселино к своему первому номеру.

В текущем сезоне 2025/26 Андрей Лунин провел на клубном уровне всего 2 матча, в которых пропустил 5 мячей. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

«Вильярреал» рассматривает возможность усиления своей позиции вратаря, и Андрей Лунин видится идеальным кандидатом для этой задачи. Главный тренер Марселино делает ставку на опыт, надежность и хорошие реакции голкипера, а Лунин, несмотря на сравнительно небольшой игровой объем в этом сезоне, имеет все необходимые качества и потенциал для успешной адаптации в составе «желтой субмарины».

Если трансфер состоится, это станет важным этапом в карьере украинского футболиста, который сможет получить регулярную игровую практику в Ла Лиге и продолжить развитие в одном из сильнейших чемпионатов Европы.