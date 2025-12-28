Мартин Эдегор прокомментировал свой дебютный гол за «Арсенал» в этом сезоне

Дата публикации: 28-12-2025 00:56

Полузащитник лондонского Арсенала Мартин Эдегор поделился своим мнением о первом забитом голе в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Это событие произошло в поединке 18-го тура, где Арсенал одержал трудовую победу над Брайтон энд Хоув Альбион со счетом 2-1.

«Я очень долго ждал этого и много работал над реализцией моментов на тренировках. Мне действительно нравится оказываться в таких позициях на поле, чтобы партнёры могли найти меня передачей. Я считаю, что получился красивый гол - отличные эмоции. В концовке игры нам пришлось продемонстрировать характер и бороться до последнего, чтобы сохранить преимущество. Впервые за Арсенал на позиции правого защитника вышел Деклан Райс - он отлично справился со своей задачей», - приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

После 18 проведённых туров в чемпионате Англии команда Арсенал возглавляет турнирную таблицу, имея 42 очка в активе. Коллектив Брайтон энд Хоув Альбион занимает 12 место с 24 набранными очками. Сейчас Арсенал выглядит уверенно и продолжает борьбу за чемпионство, демонстрируя стабильную игру и важные победы над непростыми соперниками.