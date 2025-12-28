В Турции продолжаются масштабные аресты по делу о букмекерских ставках на футбол

Дата публикации: 28-12-2025 13:57

Прокуратура Турции дала указание задержать еще 29 человек в рамках продолжающегося расследования, связанного с незаконными ставками в профессиональном футболе.

Согласно информации телеканала NTV, уже арестованы 24 подозреваемых, среди которых значится бывший руководитель клуба «Галатасарай» Эрден Тимур. Еще четверо объявлены в розыск, а один из фигурантов дела находится в местах лишения свободы.

Отмечается, что 14 из задержанных — это футболисты, выступающие в турецких лигах. Часть расследования касается подозрений в незаконных ставках на матч Суперлиги, в котором встретились «Касымпаша» и «Самсунспор» в октябре 2024 года.

Данное дело развивается на фоне серьезных мер, предпринятых Футбольной федерацией Турции, которая ранее отстранила от участия сотни судей и игроков, подозреваемых в причастности к коррупционным сделкам и манипуляциям с результатами матчей.

Расследование продолжается, а турецкие власти заверяют, что будут строго пресекать любые попытки подрыва честности и справедливости в сфере спортивных соревнований.