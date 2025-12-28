«Сандерленд» и «Лидс Юнайтед» не определили победителя в матче 18-го тура АПЛ

Дата публикации: 28-12-2025 19:05

В 18-м туре английской Премьер-лиги прошел захватывающий матч между командами Сандерленд и Лидс Юнайтед. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1. Матч проходил на домашнем стадионе Сандерленда - Стэдиум оф Лайт. За ходом игры внимательно следил главный арбитр встречи, Тони Харрингтон из Кливленда.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте - отличился Симон Адингра, который вывел хозяев вперёд и порадовал болельщиков Сандерленда. Начало второго тайма ознаменовалось быстрым ответом гостей: на 47-й минуте Доминик Калверт-Льюин сравнял счёт, благодаря чему Лидс Юнайтед избежал поражения на выезде.

После этой ничьей Сандерленд набрал 28 очков и закрепился на седьмой строчке турнирной таблицы АПЛ, сохраняя уверенные шансы побороться за место в еврокубках. Лидс Юнайтед, в свою очередь, с 20 очками располагается на 16-м месте и продолжает борьбу за улучшение своих позиций в чемпионате.

В следующем туре, который состоится 1 января, Сандерленд примет на своём поле сильнейший Манчестер Сити. Лидс Юнайтед в этот же день сыграет в гостях против грозного Ливерпуля. Предстоящие встречи обещают быть напряжёнными и крайне интересными для болельщиков обеих команд.