Лотар Маттеус назвал самого впечатляющего футболиста сезона Бундеслиги

Дата публикации: 29-12-2025 22:26

Бывший защитник мюнхенской "Баварии" Лоттар Матеус высказался о лучшем игроке текущего сезона в немецкой Бундеслиге, по его мнению им стал нападающий Гарри Кейн.

Маттеус отметил, что, по его убеждению, лучшим футболистом сезона является именно Гарри Кейн. Футболиста из Англии приглашали в "Баварию" прежде всего как главного бомбардира, способного заменить Роберта Левандовского, но на самом деле Кейн оказался гораздо полезнее. Он отличился не только высокой результативностью, но и умением создавать моменты партнерам, помогать команде в построении атак, а также вдохновлять игроков на поле своим примером. По словам Матеуса, нападающий только начинает украшать свою карьеру новыми трофеями и многим ещё может удивить болельщиков. В "Баварии" надеются, что футболист останется в команде на долгие годы. К Кейну предъявляли большие требования, однако нападающий превзошел все ожидания, показав впечатляющую игру уже в своём первом сезоне, подчеркнул Матеус в интервью Sky Sport Germany.

В этом сезоне Гарри Кейн провёл за "Баварию" уже 25 матчей во всех официальных турнирах, в которых сумел отличиться 30 мячами и отдал три результативные передачи своим партнерам.