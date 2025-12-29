Филимонов рассказал, что позволило ему стать основным вратарём «Спартака»

Дата публикации: 29-12-2025 22:30

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился секретом своего успеха в клубе и рассказал, благодаря чему ему удалось завоевать место основного вратаря в составе красно-белых.

- За счет чего тебе удалось выиграть конкуренцию у Нигматуллина?

- Главным фактором стал характер. Еще в молодежной сборной мне не только ровесники, но и более взрослые игроки часто говорили: "Сань, ты пришёл в команду, ощущение, будто уже взрослый мужчина, а не мальчишка, человек основательный". Эта основательность была у меня с детства, но она выработана специально – не думаю, что полностью закладывается в характере изначально. Мне пришлось учиться быть собранным и серьезным, потому что не всегда получается выручить команду, бывают сложные моменты. В такие минуты важно грамотно управлять действиями партнёров на поле, подсказывать, действовать не только руками, но и словами - регулировать игровой процесс через вербальные указания, поддерживать команду, помогать сохранять уверенность.

Ты говоришь, что я закрепился в составе - эта фраза мне близка. Помню, как Василий Уткин во время одного из матчей с «Ротором» в 1997 году произнёс: "Скалоподобный Филимонов". Это прозвище мне запомнилось и понравилось, ведь оно отражает мою надёжность и стабильность на последнем рубеже обороны, - рассказал Александр Филимонов в новом выпуске подкаста на официальном YouTube-канале «Спартака».