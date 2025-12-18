В "Наполи" официально заявили о намерении выкупить контракт Хойлунда у "Манчестер Юнайтед"

Дата публикации: 01-01-2026 23:34

Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна официально подтвердил, что клуб намерен активировать опцию выкупа контракта нападающего Расмуса Хойлунда, который сейчас выступает в команде на правах аренды от "Манчестер Юнайтед".

"Пункт обо выкупе контракта Хойлунда — это лишь формальность. Мы полностью доверяем его способностям и знаем, что он верит в наш проект и команду. Хойлунд играет очень важную роль в составе и является ключевым элементом нашей атаки," — отметил Манна.

Аренда 22-летнего датского форварда заканчивается в конце сезона 2025/26. За это время он уже успел забить семь голов и отдать три голевые передачи в 19 матчах, демонстрируя отличный уровень игры и большое влияние на результаты команды.

Этот успех Хойлунда в "Наполи" подчеркивает его значимость и перспективность как футболиста, что делает решение клуба по выкупу его контракта логичным и ожидаемым шагом для укрепления состава на следующие сезоны.