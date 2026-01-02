Защитник "Баварии" Ким Мин Джэ определился со своим будущим

Дата публикации: 02-01-2026 14:02

Защитник мюнхенской команды "Бавария" Ким Мин Джэ определился со своей ближайшей футбольной судьбой. В последние недели корейский футболист оказался в центре внимания многих европейских клубов - его приглашают различные команды, предлагая выгодные условия. Среди наиболее заинтересованных в нем клубов выделяются турецкий "Фенербахче", а также несколько итальянских команд из Серии А. Однако сам 29-летний игрок принял решение отказаться от всех предложений.

По информации, которой поделился журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, Ким Мин Джэ хочет продолжить карьеру именно в "Баварии". Футболист твердо намерен остаться в составе мюнхенского гранда и планирует бороться за место в стартовом составе минимум до окончания текущего сезона. Главной целью корейца остается закрепиться в основном составе команды и доказывать свою пользу на поле.

Действующий контракт Кима Мин Джэ с "Баварией" рассчитан до конца июня 2028 года. В этом сезоне защитник уже провел за мюнхенцев 17 матчей во всех официальных турнирах, подтвердив свою важность для клуба.