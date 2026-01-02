«Вест Хэм» согласовал покупку форварда «Лацио» за 29 миллионов евро

Дата публикации: 02-01-2026 14:04

27-летний нападающий "Лацио" Валентин Кастельянос, по имеющейся информации, с высокой вероятностью продолжит свою футбольную карьеру в английской Премьер-лиге. Журналист Фабрицио Романо на своих страницах в социальных сетях сообщает, что лондонский клуб "Вест Хэм" достиг принципиальной договорённости с итальянским клубом по поводу трансфера аргентинского футболиста.

По данным источника, сумма перехода составит 29 миллионов евро. Все детали сделки полностью согласованы между сторонами, а сам Кастельянос подпишет с "молотобойцами" долгосрочное соглашение. Благодаря этому трансферу Вест Хэм пополнит свой состав опытным нападающим, который уже проявил себя на высоком уровне.

В нынешнем сезоне в рамках итальянской Серии А форвард провёл за "Лацио" 11 матчей. За это время Кастельянос сумел отличиться двумя забитыми голами и отдать три результативные передачи партнёрам по команде. По оценке известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет 25 миллионов евро. Этот трансфер может стать новым этапом в карьере нападающего и усилить атакующий потенциал Вест Хэма в английском чемпионате.