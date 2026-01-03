Совет директоров «Челси» соберётся во второй раз за неделю для обсуждения кандидатуры нового тренера

Дата публикации: 03-01-2026 14:02

Сегодня, 3 января, совет директоров "Челси" соберётся на внеочередное заседание. Это станет уже второй встречей руководителей клуба на текущей неделе, что подчеркивает серьёзность ситуации. Согласно информации, размещённой на странице indykaila в социальной сети X, в лондонском клубе возникли заметные разногласия относительно процесса назначения нового главного тренера. Обсуждения внутри руководства проходят в напряжённой атмосфере, и согласованное решение по поводу кандидатуры на этот важный пост до сих пор не принято.

Несмотря на существующие в руководстве разногласия и отсутствие единого мнения, Лиам Росеньор по-прежнему является основным претендентом на должность главного тренера "Челси". На данный момент Росеньор возглавляет французский клуб "Страсбург" и рассматривается владельцами "Челси" как наиболее подходящий специалист для работы с командой в сложный период. Напомним, что "Челси" остался без главного тренера после увольнения Энцо Марески, которое произошло 1 января. В ближайшее время ожидается определённость по новой кандидатуре, поскольку клубу важно восстановить стабильность перед началом второй части сезона.