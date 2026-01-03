«Ювентус» нацелен на двух игроков из АПЛ для усиления состава

Дата публикации: 03-01-2026 14:04

Туринский клуб "Ювентус" продолжает проявлять интерес к 29-летнему голкиперу "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио, сообщает Mirror, ссылаясь на итальянские источники. Руководство итальянского гранда следит за ситуацией, несмотря на то, что переход Викарио зимой кажется маловероятным. Однако "Юве" не исключает возможность начать переговоры о подписании вратаря уже в ближайшее трансферное окно, чтобы усилить конкуренцию в составе и укрепить позицию вратаря на долгосрочную перспективу.

Дополнительно стало известно, что "Ювентус" заинтересован и в 31-летнем полузащитнике аргентинца Гвидо Родригесе, который выступает за лондонский "Вест Хэм". В настоящее время Родригес утратил место в стартовом составе английской команды и, возможно, будет открыт для продолжения карьеры в другом чемпионате. Туринцы надеются, что опыт и универсальность хавбека позволят добавить глубины в центр поля их коллектива.

В текущем сезоне Гульельмо Викарио провёл 24 встречи во всех турнирах и 11 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности, демонстрируя стабильно высокий уровень игры. Гвидо Родригес провёл 6 матчей, однако результативными действиями отличиться не сумел. Теперь поклонникам "Ювентуса" остаётся следить за развитием трансферных событий в надежде на усиление команды зимой.