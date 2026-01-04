Тренер «Порту» Фариоли прокомментировал слухи о возможном переходе в «Челси»

Дата публикации: 04-01-2026 00:40

Главный тренер "Порту" Франческо Фариоли высказался по поводу появившихся в последние дни слухов о своем возможном переходе в лондонский "Челси".

"Я продолжаю работу в "Порту" - в этом не может быть никаких сомнений. Никогда не рассматривал уход из команды даже как вариант. Для меня важно закончить начатое, я полностью сосредоточен на задачах клуба", - приводит слова Фариоли известный журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, что 36-летний специалист возглавил португальскую команду в июле 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года, и руководство клуба выражает ему полное доверие, подчеркивая, что планирует работать с Фариоли на длительный срок.

На данный момент, после 16 сыгранных туров в чемпионате Португалии, "Порту" набрал 46 очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента - лиссабонский "Спортинг" - на четыре очка. Рост команды под руководством Фариоли отмечают как эксперты, так и болельщики. Порту демонстрирует стабильную игру и борется за чемпионский титул.