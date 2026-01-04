14:57 ()
«Фенербахче» ведёт переговоры о переходе двух футболистов из «Милана» и «Лацио»

Дата публикации: 04-01-2026 13:46

 

Турецкий клуб «Фенербахче» намерен значительно усилить свою команду за счет привлечения двух игроков из итальянской Серии А. Согласно информации известного инсайдера Николо Скиры, опубликованной в социальной сети X, стамбульский коллектив проявляет живой интерес к полузащитнику римского «Лацио» Маттео Гендузи и нападающему итальянского «Милана» Кристоферу Нкунку.

Источник указывает, что за ведение переговоров и организацию возможных трансферов отвечает спортивный директор «Фенербахче» Девин Озек, который активно работает над этим вопросом. Гендузи, выступавший в прошлом за «Арсенал», летом 2023 года перешел в «Лацио» и с тех пор успел проявить себя в составе римлян. По данным портала Transfermarkt, текущая стоимость футболиста составляет около 28 миллионов евро.

Кристофер Нкунку перебрался в «Милан» незадолго до старта текущего сезона, перейдя из английского «Челси». Итальянский клуб заплатил за его трансфер 37 миллионов евро, рассчитывая укрепить линию нападения. Если обе сделки осуществятся, «Фенербахче» получит качественное усиление сразу в двух линиях - в полузащите и атаке, что может серьёзно повысить конкурентоспособность команды на внутренней арене и в европейских турнирах.

