«Челси» спасся от поражения в матче 20-го тура АПЛ против «Манчестер Сити»

Дата публикации: 05-01-2026 00:15

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025-2026 встретились «Манчестер Сити» и «Челси». Игра, прошедшая на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась ничейным результатом - 1:1. Главным судьёй встречи выступил Майкл Оливер из Ашингтона.

Хозяйская команда первой открыла счёт - на 42-й минуте отличился Тейани Рейндерс, поразив ворота лондонцев. Однако «Челси» сумел избежать поражения благодаря голу Энцо Фернандеса, который забил ответный мяч на последних секундах, уже на 90+4-й минуте поединка. Таким образом матч завершился вничью, что не позволило «Сити» приблизиться к лидеру турнирной таблицы.

После этого противостояния «Манчестер Сити» набирает 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда «Челси» с 31 очком располагается на пятой строчке, сохраняя шансы побороться за зону Лиги чемпионов.

В следующем туре 7 января манчестерцы будут играть на своём поле против «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Челси» в этот же день отправится в гости к «Фулхэму». Для обоих клубов предстоящие встречи будут важными в борьбе за высокие позиции в чемпионате.