Бенфика сделала шаг навстречу покупке перспективного украинского футболиста

Дата публикации: 05-01-2026 01:43

Лиссабонская «Бенфика» усилила свои попытки приобрести украинского центрального защитника «Трабзонспора» Арсения Батагова.

По данным источника, клуб из Португалии уже направил официальное предложение турецкому клубу и получил согласие руководства начать переговоры по трансферу футболиста.

Отмечается, что «Трабзонспор» внимательно изучает поступивший запрос со стороны «орлов» и может запросить сумму от 20 до 25 миллионов евро за своего защитника.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» сформировал ключевые трансферные приоритеты на предстоящий период. Клуб намерен укрепить состав, пригласив центрального защитника и двух нападающих. На позицию потенциальной замены Батагову рассматривается кандидатура другого украинского защитника — Тараса Михавка.

Таким образом, переговоры по переходу Батагова находятся в активной фазе, и решение клуба будет зависеть от предложенных финансовых условий и результатов обсуждений сторон. Интерес «Бенфики» к украинскому игроку подчеркивает тенденцию португальских клубов усиливать оборону качественными исполнителями из других чемпионатов.