Бенфика сделала шаг навстречу покупке перспективного украинского футболиста
Лиссабонская «Бенфика» усилила свои попытки приобрести украинского центрального защитника «Трабзонспора» Арсения Батагова.
По данным источника, клуб из Португалии уже направил официальное предложение турецкому клубу и получил согласие руководства начать переговоры по трансферу футболиста.
Отмечается, что «Трабзонспор» внимательно изучает поступивший запрос со стороны «орлов» и может запросить сумму от 20 до 25 миллионов евро за своего защитника.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» сформировал ключевые трансферные приоритеты на предстоящий период. Клуб намерен укрепить состав, пригласив центрального защитника и двух нападающих. На позицию потенциальной замены Батагову рассматривается кандидатура другого украинского защитника — Тараса Михавка.
Таким образом, переговоры по переходу Батагова находятся в активной фазе, и решение клуба будет зависеть от предложенных финансовых условий и результатов обсуждений сторон. Интерес «Бенфики» к украинскому игроку подчеркивает тенденцию португальских клубов усиливать оборону качественными исполнителями из других чемпионатов.