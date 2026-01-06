«Страсбург» сделал предложение тренеру Лиаму Росеньору, который ушёл ради работы в «Челси»

Дата публикации: 06-01-2026 21:53

Французский клуб "Страсбург" обратился с официальными словами благодарности к своему бывшему главному тренеру Лиаму Росеньору, который возглавлял команду до 6 января, после чего занял пост в английском "Челси". Росеньор сменил на этой должности в Лондоне Энцо Мареску, который был уволен 1 января.

Президент "Страсбурга" Марк Келлер выразил признательность за труд Росеньора и его тренерского штаба, отметив, что их работа стала важным этапом в развитии клуба. По его словам, этот период ознаменовался значительными шагами вперёд, расширением амбиций и укреплением позиций команды как на национальном, так и на международном уровне.

Лиам Росеньор пришёл в "Страсбург" летом 2024 года и сразу включился в амбициозный проект клуба. Благодаря его самоотдаче, лидерским качествам и преданности, коллективу удалось добиться выдающегося спортивного результата - впервые за 20 лет занять первое место в группе Лиги конференций УЕФА и получить прямую путёвку в 1/16 финала этого еврокубка.

В пресс-службе "Страсбурга" подчеркнули, что клуб желает Лиаму Росеньору успехов на новом тренерском этапе в "Челси" и уже в ближайшее время планирует объявить кандидатуру нового наставника команды для продолжения успешного курса развития.