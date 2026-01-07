В Динамо надеются на игрока, от которого отказался Шовковский

Дата публикации: 07-01-2026 12:21

6 января полузащитник киевского «Динамо» Самба Диалло отмечает свое 23-летие.

Столичный клуб поздравил футболиста с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, дальнейшего развития и успешной борьбы за место в основном составе команды. В «Динамо» подчеркнули, что надеются на прогресс игрока и его значимый вклад в результаты киевской команды.

Недавно Диалло вернулся из аренды в иерусалимском «Хапоэле», где в 19 матчах забил 3 гола. Несмотря на это, после возвращения он не получил игровой практики и пока не тренируется с основной командой «Динамо».

Ранее сообщалось, что тренер Шовковский не видит Диалло в своих планах и собирается расстаться с полузащитником.