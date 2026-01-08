Украинский футболист, отвергнутый Динамо, отправится играть за рубеж

Дата публикации: 08-01-2026 10:42

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик может в ближайшее время сменить клуб. Как стало известно, 21-летним футболистом заинтересовался один из клубов чемпионата Чехии, и переговоры по его переходу находятся в завершающей стадии. Ожидается, что сумма трансфера может достичь 2 миллионов евро.

Сам игрок настроен попробовать свои силы в европейском футболе и готов к новому профессиональному вызову. В нынешнем сезоне Слюбик провел 17 матчей за «Рух» во всех турнирах, а также сыграл два матча за молодежную сборную Украины U-21. По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается примерно в 700 тысяч евро.

Ранее интерес к Слюбика проявлял киевский клуб «Динамо». Футболист даже проходил просмотр в столичной команде, однако в итоге руководство «Динамо» отказалось от его подписания.

Таким образом, переход в чешский клуб может стать для молодого защитника важным этапом в карьере и новым шагом на пути к развитию в европейском футболе. Футболисты, подобные Слюбикам, часто ищут возможности расширить свой опыт и доказать себя на международной арене, что может значительно повысить их ценность и помочь в дальнейшем продвижении.